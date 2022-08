A legtöbbször észrevétlenül csörgedezett a festői patak, de arra is volt példa, hogy nyolcvan méter szélesre duzzadva kilépett a medréből. A víz több épületet elárasztott, többek között iskolát is. Az osztálytermek egy részében, és a tornacsarnokban is felbugyogott az aljzat alól. A kisbolt megközelíthetetlenné vált, be is kellett zárni. Mindezek mellett lakóházak is vízben álltak, és a focipálya is. Homokzsákokkal próbálták megvédeni az épületeket a lakók.B Akkor a hatalmas mennyiségű csapadék, valamint az átázott, a vizet elnyelni képtelen föld miatt öntött ki a patak.

Most azonban megtapasztalhatjuk a másik végletet is. Sorra jönnek a hírek, hogy a Magyarországot sújtó aszály miatt több patak, illetve folyó is kiszáradt. A legtöbb helyen vödörrel hordják a vizet a patak környezetén élő állatoknak, hogy azok ne pusztuljanak szomjan. Erre a sorsra jutott ezúttal a Karasica-patak is. Pár hete még csordogált, mostanra azonban már teljesen kiszáradt a közel nyolcvannégy kilométer hosszú patak. A látvány megdöbbentő, és félő, hogy nem ez volt az utolsó vízfolyás, amely teljesen eltűnt.