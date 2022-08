Még az előző szocialista városvezetés idején adták el a városi ingatlancsomag részeként azt a területet, ahol ma a temetővel szemben gyorsétterem és üzletházak találhatóak. A terület egy „spanyol” cég kezébe került, majd azt néhány év múlva szépen továbbadták másoknak, vélhetően üzleti haszonnal.

Az új gyorsétterem mögötti részen jelenleg is embermagasságban nő a gaz, amelyben megtalálható a rendkívül agresszívan allergizáló parlagfű is. A terület jelenleg egy fővárosban bejegyzett temetkezési vállalat birtokában van, amelynek hátterében szintén spanyol tulajdonosok vannak.

A korábbi internetes felvételeken egyébként jól látszik, hogy a terület valóban parlagon hevert – a parlagfű éppen arról kapta a nevét, hogy ilyen területeket kedvel –, hiszen itt több régi laktanyaépület és különböző ingatlanok voltak, amiket aztán elbontottak.

Kerestük a céget is, de a hivatalosan megadott e-mail-címeikről visszapattantak a levelek, de a kézbesítési címként megadott magyar ügyvédi iroda reagált. Ígéretet kaptunk, hogy pénteken gondoskodnak az érintett területről. Annak nyomát viszont láttuk, hogy korábban még nagyobb lehetett itt a dzsungel, hiszen nekiláttak kaszálni, de a terület egy részét nem sikerült rendbe tenni.

De nemcsak ez az egyetlen hely Pécsen, ahonnan olvasóink is jelezték a gondokat. Az egyik kertvárosi buszmegálló mellett, a padok közvetlen közelében is szépen virágzott és pollenjeit szórta szét még a parlagfű egy kisebb kolóniája még napokkal ezelőtt is. Olvasóink szerint vélhetően önkormányzati fennhatóság alatt lévő területről van szó, de ha nem is így van, akkor is gondoskodhatott volna szerintük a város valamelyik cége – a Biokom, vagy éppen a Tüke Busz Zrt. – az utasok érdekében arról, hogy lekaszálja ezt a részt a még időben. Lapunk le is kérte a földhivatali adatokat a hivatalos közműtérképen található helyrajzi szám alapján, és abból az derült ki, hogy a Táncsics Mihály út részeként ez önkormányzati tulajdon.