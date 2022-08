A jelentés meghatározott szempontrendszer alapján vizsgálta a pécsi orvoskart, kitérve többek között a képzési programokra, a hallgatói támogatás rendszerére, az oktatói teljesítményre, az oktatók képzésére, fejlesztésére, de vizsgálták az oktatási infrastruktúrát, a klinikai képzés feltételeit is, valamint a minőségbiztosítás is górcső alá került.

Kiemelték a pécsi orvosképző összetett stratégiai tervét, a Tanulási kultúra koncepció, a Well Being koncepció, az Épített környezet koncepció, valamint a Tudomány és innováció koncepció pillérein nyugvó PotePillarst is. Az elsőként elkészült Tanulási kultúra koncepció kapcsán megállapították, hogy az nem csupán oktatási módszerekre fókuszál: komplex módon kapcsol össze területeket, hangsúlyt fektet a szervezeti kultúra fejlesztésére, az elköteleződés elősegítésére, motivációs rendszerek építésére, oktatási és pedagógiai módszerek fejlesztésre.

A MAB LB a kari önértékelés, valamint a helyszíni látogatás alapján úgy határozott, hogy a PTE Általános Orvostudományi Karának általános orvosképzése a WFME 2020 sztenderdek alapján 8 éves akkreditációban részesíthető, melynek félidejében személyes látogatással egybekötött monitoreljárást tartanak.

A Magyar Akkreditációs Bizottság július eleji tájékoztatása szerint a támogató döntés a MAB WFME akkreditációjának megszerzésének napján, 2022. március 8-án lépett hatályba. Ennek értelmében a PTE ÁOK általános orvosképzésének WFME akkreditációjának hatálya idén tavasztól egészen 2030. március 3-ig áll fenn. Azaz aki a pécsi orvoskart választja alma materének, az általános orvos diploma sikeres megszerzését követően a jövőben is építhet karriert az itt megszerzett ismeretanyaggal és oklevéllel a tengerentúlon.