Ahogy korábban mi is megírtuk, néhány napja közleményben jelentette be a baloldal, hogy hivatali visszaéléssel és hivatali kötelesség megszegésével gyanúsította meg a rendőrség a Pécsi Közterület-felügyelet vezetőjét. Péntek reggel pedig már döntött is a közgyűlés, Märcz Jánosnak távoznia kell posztjáról, helyét az a Schranz Richárd veszi át, aki korábban már 13 évig vezette a Pécsi Közterület-felügyeletet.