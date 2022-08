Lapunk a nyáron többször számolt be róla, hogy több horgásztó kiszáradt Baranyában (Bicsérd, Kistapolca), vagy jelentősen csökkent a vízszintje a csapadékhiány miatt. Márokon is jelentős vízszint apadás történt a halastóban, ami már veszélyeztette a halakat.





– A napokban másodszor álltunk neki, hogy lehalászuk a tavat. Elmondhatom, sikerült a a tó halállományának javarészt megmenteni

– említette meg Krizics Zsanett a település polgármestere, aki hozzátette, hogy ő Márokon született, de még ilyenre nem emlékszik, hogy a tavat teljesen le kellett volna halászni vízhiány miatt.





A kényszerlehalászásról számos fotó készült, melyeken látszik, miként mentik a halakat a mároki önkéntes horgászok, volt olyan felvétel, ahol embernagyságú harcsát emeltnek ki a vízből. A megmentett harcsákat, pontyokat egy másik halastóba szállították. A polgármester kitért arra is, hogy a maradék vizet teljesen kiszivattyúzzák a tóból, az ok: a halastónál egy nagyobb beruházás valósul meg. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatának köszönhetően a halastavat fejlesztik, a tó medrét kimélyítik, illetve a környékét is rendbe hozzák.





A horgásztó Márok külterületén, a falutól száz méterre található, melynek területe egy hektár, mélysége átlagosan másfél méter volt. A tóval együtt összesen három hektáros területen van lehetőség szabadidős programok eltöltésére.





– A kiszivattyúzott víz után, mikor teljesen kiszárad a meder, indulhat majd a beruházás. A nehéz gépek kiemelik a mederből a talajt, aminek köszönhetően jóval mélyebb lesz a tavunk

– említette meg Krizics Zsanett.