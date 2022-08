A szüret a legszebb, de a legtöbb munkával és izgalommal járó időszak is a borbirtok életében, ezért igazi ünnep is a gazdálkodók számára. Az idén meglehetősen korán tudták az első fürtöket leszedni a Szentmiklós-hegyen, ahol Madaras Zoltán, a kutatóintézet elnöke, Decsi István kancellár, Ipacs-Szabó István főborász és Vendégh Balázs telepvezető jelenlétében dr. Kvanduk Frigyes, a Pécsi Egyházmegye általános helynöke az égiek közbenjárását is kérte a jó termésre, s a lelkes egyetemi borász- és szőlész csapatra.