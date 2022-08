A hivatalos adatok szerint 2020-ban augusztus és október között a tanévkezdéshez szükséges kiadások közel 37 százalékát adták a tornafelszerelések (ruhák, cipők), míg a tanuláshoz nélkülözhetetlen füzetek, rajzlapok, papíráruk több mint 17 százalékos arányt képviseltek. Utóbbiaknál masszív - 40-50 százalékos - áremelkedéssel kell számolni az előrejelzések szerint, a nem papír jellegű irodaszereknél pedig akár 30 százalékos lehet a drágulás.

A gyerekeket iskolakezdésre felkészítő szülőknek számolniuk kell többek között a sportoláshoz szükséges felszerelések – sportcipő, mez, tornazsák – valamint új ünneplő ruha beszerzésével, valamint az esetleges különórákhoz, szakkörökhöz szükséges kellékekkel is, legyen szó akár hangszerről, kottákról vagy éppen nyelvkönyvről.

A szülők számítanak arra is, hogy a közétkeztetésben is várható áremelkedés, hiszen a pékárutól a húson át a zöldségekig mindennek az ára emelkedik. Abból kiindulva, hogy a friss hazai és déli gyümölcsök ára júliusban 12 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban, a 120-150 grammos gyümölcsjoghurt országos átlagára idén augusztusban éves összevetésben 26 százalékos drágulást mutat, míg a kakaós csigáé 42 százalékost, és a dobozos, 100 százalékos narancslé 13 százalékkal, a hamburger 35 százalékkal drágult az egy évvel korábbihoz képest, valószínűleg tarthatatlan lesz a gyerekek menüjének az ára is. A Világgazdaság júniusban arról írt a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének közlésére hivatkozva, hogy a közétkeztetésben részt vevő cégek ősztől optimálisan 30 százalékos áremelést szeretnének érvényesíteni.

Adható a tanévkezdési támogatás

A Regio Játék friss felmérése szerint a szülök többsége (10-ből 9 család) tudatosan készül anyagilag a szeptemberi tanévkezdésre, melyben az inflációnak köszönhetően az is közrejátszik, hogy idén a válaszadók 70 százaléka szerint legalább 50 százalékkal drágábban lehet beszerezni a felszereléseket, ez pedig 10-ből 8 család számára nagy terhet jelent. Baranya megyében több kistelepülés önkormányzata ad iskolakezdési támogatást. Az egyébként nem kötelező, csak adható támogatás összege helyenként választhat, hiszen ezt az adott település önkormányzata a szociális keretből gazdálkodja ki, úgy, hogy mindenek előtt a kötelező feladatok elvégzését finanszírozni tudja.