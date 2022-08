„Szinte csak pozitív visszajelzéseket kaptunk az első Dalszövegelő résztvevőitől, mégis szeretnénk fejlődni. A csapatkapitányok ötlete pont azért jött, hogy a tábort végigkísérő feladatok során folyamatosan legyen támasza a jelenlévőknek. Ráadásul a hangulat, a kialakult közösség is olyan szuper volt az első alkalommal, hogy az előadók a legnagyobb örömmel vállalták el a felkérést” – mondta el Egyedi Péter.

A Dalszövegelő előadásai és workshopjai mellett konkrét feladatok is várják a résztvevőket. Ezek közül a legfontosabb, hogy kis csapatokban dalszövegeket kell írniuk zenei alapokra, több stílusban, ráadásul ezeket a dalokat rögzítik is az utolsó napon. A tavalyi táborban hat felvétel is született pop, rock, alternatív, sanzon és hiphop műfajokban, az idei évben is számos zenei stílus közül választhatnak majd a jelentkezők.

Az Orfűi Dalszövegelő egy rendkívüli lehetőség, ahol a kezdő vagy fejlődni vágyó dalszövegírók rengeteg hasznos tudást szerezhetnek, fortélyokat tanulhatnak el a »nagyoktól«, megismerhetik az ő gondolkodásukat és kicsit beláthatnak az alkotói kulisszák mögé

– mondta Horváth Kristóf (Esti Kornél), a rendezvény másik szervezője. Az előadók olyan témákat is górcső alá vesznek, mint a dalszövegírás lélektana.

Minden előadó a saját gondolatait osztja meg a témáján keresztül, így mesél a dalszövegírás aspektusairól, ráadásul személyes tapasztalatait, történeteit is megosztja – sok-sok példával. A résztvevők ezen túl tanácsokat és visszajelzéseket is kaphatnak, hiszen az előadók véleményezik a palánták előre elküldött szövegeit is.

Részletek elérhetők az Orfűi Dalszövegelő Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/dalszovegelo/