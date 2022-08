A siklósi önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében nyert támogatásból valósítja meg a Váralja szegregátum rehabilitációját, amelynek infrastrukturális része zajlik most.



A projekt keretében zajlik a Váralja utca felújítása. Számos közösségi funkciót és biztonságos életkörülményt adó fejlesztés valósul meg: a Jókai ligetben egy játszótér, az utca közepén egy parkolóval ellátott közösségi tér létesül, egy pihenőtér is helyet kap az utcában. Egy gyalogsétány és egy, a várkertbe vezető túraösvény szolgálja majd a gyalogosközlekedés és aktív kikapcsolódás lehetőségét. A közösségi téren kemence épült, elkészült a streetballpálya alapja, a színpad, és folyamatosan épülnek a fedett pihenők is. A tér melletti parkolók kialakítása is megkezdődött.



Az egy szinttel feljebb található pihenőtéren vannak a betonpadok, és állnak a napvitorlák tartóoszlopai is. Megtörtént a játszótér helyének kijelölése és előkészítése, a burkolatbontási munkák elvégzése. Három ingatlan felújítása után új funkciókat betöltő épületekkel gazdagodik a környék: egy alkotóház, egy polgárőrház és egy szolgálati lakás segíti az integrációs folyamatokat. A polgárőrházban a helyi polgárőr-egyesület és más civil szervezetek kapnak helyet a közbiztonságot és az utcában lakók mindennapi szükségleteit támogatva. A Váralja utca 1. alatti alkotóház a kézműves foglalkozások számára biztosít majd helyet helyi alkotók bevonásával. A szolgálati lakásban szociális szakemberek segítik majd az itt élőket.

A leromlott, önkormányzati belterületi közutak felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása is megtörtént. A rossz állapotú útszakaszok, járdák térkövezése és betonozása is a végéhez közeledik. A munkálatok szeptember végén zárulnak.



Bérlakásokat is felújítanak



A projektben összesen 18 önkormányzati bérlakás is megújul. A teljes renováláson átesett lakások bútorozására is lehetőség nyílik.

Már 11 lakásba be is költöztek a Váralja utca korábbi lakói, akik számára ez a jelenleg is zajló fejlesztés különösen nagy jelentőséggel bír, hiszen nagymértékű pozitív változást jelent ez az ő életükben a lakhatási körülményeket illetően.

A lakásokba költözött családok esetében szigorú feltételeknek kell teljesülni, őket önkormányzati és szociális szakemberek segítik és támogatják az integrációban.