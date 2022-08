Ma reggelre gyakorlatilag elfogytak a közmunkások. A helyzet javulni nem fog – írta Facebook-oldalán Jusztinger János, Sásd polgármestere.

„Ennek ellenére nem hagyhatjuk a várost szemétben, gazban. Köszönöm a Városháza köztisztviselőinek önzetlen segítségét, akik – vállalva a plusz munkaórákat – velem tartottak a közterületeink rendezésében. Tucatnyian voltunk, nem csupán a képeken szereplők. Ahogy írtam: kemény idők jönnek. Megtesszük, ami csak tőlünk telik. Most is, a jövőben is”, írta közösségi oldalán a polgármester, és több fotót is közölt, ahogy a városháza dolgozói takarítják a közterületeket.