Mint korábban már beharangoztuk, idén szeptember 5. és 11. között megyénkben is megrendezik a Civil Véradást. A rendezvény célja kettős. Egyfelől az, hogy felhívják a lakosság figyelmét a véradás nemes és fontos ügyére, továbbá az is, hogy megmutassák a civil közösségek erejét. Szeretnék elérni, hogy minél több egészséges ember adjon vért, valamint, hogy a fiatalokat is be tudják vonni a véradásba. A rendezvény minden segíteni vágyó embert, köztük a megye civil szervezeteinek vezetőit és önkénteseit is kiemelten hívják az akciónkban való részvételre.