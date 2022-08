Augusztusban több olyan beruházás volt Pécsen, ami útlezárásokkal, útkorlátozásokkal járt. Tegnap körbenéztünk, hogy hol dolgoznak még a városban. Az Árkádnál az Alsómalom utcában aszfaltozás zajlott, az Orfűre vezető Magyar­ürögi útszakaszon jelzőlámpa irányította a forgalmat, így megkerestük a szolgáltatókat (E.ON, Magyar Közút Nonprofit Zrt., Tettye Forrásház Zrt., Biokom Nonprofit Kft.), hogy mire számíthatnak a sofőrök szeptember elején Pécs városában.



– Pécsett útfelújítás zajlik a Pécs–Abaligeti összekötő út Magyarürögi úti és az Abaligeti úti szakaszán, a Rácvárosi út és a Lajkó köz közötti területen. A felújítási munka tervezett befejezése november negyedike

– írta válaszlevelében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztálya.

A cég további felújítást végez a Pécs–Pellérd összekötő úton a Lidl-körforgalomtól a Kökényi elágazóig, amelynek befejezése október harmadikára várható. A 6-os főút Alsómalom utcai csomópontjában a két hete tartó forgalomkorlátozást gázvezeték meghibásodása miatt vezették be a szakemberek. A burkolat bontásával is járó munkálatokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelői hozzájárulása alapján az E.ON Gázhálózati Zrt. végezte.



– Az E.ON már végzett a gázvezeték rekonstrukciójával az Alsómalom utcában. A nagy forgalmat bonyolító közúton folyamatban van még a burkolati rétegrend helyreállítása, valamint az aszfaltozás, betonozás és az útburkolati jelek felfestése. A helyreállítási munkák a héten elkészülnek, az autósok szeptember ötödikén, hétfőn reggel vehetik majd birtokba ezt az útszakaszt

– említette meg az E.ON sajtóosztálya, akik azt is közölték, hogy a gázhálózatot érintő és forgalomkorlátozással járó munkát jelenleg nem végez máshol a cég a városban.



Buszöblöket javítanak a városban



A Táncsics Mihály utcában a belváros irányú, Szövetség utca elnevezésű autóbuszöböl a technológiai idő betartása miatt még két hétig zárva lesz. Az autóbuszok továbbra is az ideiglenes megállót használják, közölte lapunkkal a Biokom Kft. sajtóosztálya. Kitértek arra is, hogy a héten, pénteken a Nendtvich Andor úton egy aknafedlap cseréjére is sor kerül, a Tüzér utcai kereszteződéstől nyugatra a külső sávban, amely már közel két hete el van korlátozva. Szeptember ötödikén kezdődik az Olympia Üzletház Uránváros irányú buszmegállójának felújítása is. Az ideiglenes megálló 100-120 méterrel nyugati irányba lesz kijelölve. A Tettye Forrásház Zrt. szeptember hetedikén, pénteken végez egy korábbi szennyvizes hiba utáni garanciális burkolatjavítást a Búzakalász utca 47. szám alatt. Aznap 8.15–15.00 között teljes útzár lesz érvényben, majd a forgalmat délután visszaengedik az útszakaszra, és szeptember tizenharmadikán zajlanak a záró aszfaltozási munkálatok félpályás forgalomkorlátozás mellett.