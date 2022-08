– Az interneten még találni ennél olcsóbban is, füzetből, és a többi szükséges iskolaszerből is, ott viszont a szintén emelkedő szállítási költségekre ugyanúgy kifizetjük a különbözetet. Nem éri meg rendelni, csak ha mindent egy helyről be tudunk szerezni, de ott a minőséggel szokott probléma lenni – mondta az egyik eladó. A táskák, tolltartók esetében kevésbé szembetűnő a drágulás, de sokan már keresik a használtat is.

Az eladó elmondta, míg néhány éve nagyon sokan az ilyen-olyan, kedvenc mesehősös, filmes mintájú termékeket keresték, és szívesen vették meg a gyermeküknek, idén szerinte inkább az árak határozzák majd meg a döntést, az ismert gazdasági okok miatt. Többgyermekes családoknál igen mélyen a zsebbe kell nyúlni az iskolakezdés felkészüléséhez. Egy elsősnek, ha mindenből újat kap, akár 40 ezer forintba is kerülhet a tanszerek, és egyéb felszerelések beszerzése.

Több helyről is kaphatnak támogatást a családok

Vannak olyan munkahelyek, ahol akár pénzbeli, akár utalvány formájában a munkáltató támogatja a munkavállaló gyermekének iskolakezdését. Mivel ez egy, a munkáltató által választható támogatási forma, ezért érdemes az aktuális juttatások körében az érintett munkavállalónak érdeklődnie.

Az önkormányzatok a fentiekhez hasonlóan, szintén önállóan döntenek arról, hogy biztosítanak-e bármilyen támogatást az ott élők számára az iskolakezdéshez. Amennyiben igen, úgy annak feltételeit rendeletben állapítják meg. Több baranyai kistelepülés önkormányzata is ad a gyermekes szülőknek iskolakezdési támogatást, ezek összege ötezertől akár huszonötezer forintig terjedhet attól függően, hogy a gyermek általános, közép, vagy felsőoktatási intézményben tanul.