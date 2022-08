Miként takarékoskodik Pécs városa, illetve a Pécsi Egyházmegye a rezsiárak növekedése miatt? Elmerült-e, hogy az önkormányzat lekapcsolja-e a tévétorony díszkivilágítását, vagy az egyházmegye a székesegyházét? – tettük fel a kérdéseket a pécsi városháza sajtóosztályának, illetve az Pécsi Egyházmegyének. Azt is megkérdeztük a városházától és az egyházmegyétől is, hogy az áram, gázáremelkedés miatt mennyivel drágul a közintézmények fenntartása, illetve pécsi városházától azt is megkérdeztük, hogy a közvilágításon spórol-e majd, vagyis kevesebb ideig lesznek-e kivilágítva az utcák. A két hete feltett kérdésünkre a városházától választ nem kaptunk, míg az egyházmegye elküldte írásos válaszát.

– A Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő intézmények esetében, hasonlóan az ország állami, önkormányzati és egyéb fenntartású intézményeihez, nagy gondot jelent a rezsiköltség jelentős növekedése – írta az egyházmegye sajtóosztálya.