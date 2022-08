Az új korlátozott parkolási övezetekből négyet alakítottak ki Pécsen, azokat olyan utcákra is kiterjesztették, ahol nemhogy várakozni, de megállni sem lehetett eddig, máshol pedig eredendően a lakosokon kívül nem is lehetett volna másnak eddig sem behajtani az adott utcába. A belváros feletti részen ráadásul olyan utcákra is kitették a táblákat, amelyekről a városháza nem is tett említést, ezért az ott lakókat meglepetésként érte a változtatás, hogy nekik is fizetniük kell, ha meg akarnak állni a saját otthonuk előtt.

Volt, aki azt a jogos kérdést is feszegette, hogy vajon ki lehetett az – a lakókon és vendégeiken kívül –, aki a hegyoldalban állt meg a belvárostól messze, hogy az ügyeit így intézze a belvárosban? A városháza ugyanis azzal érvelt, hogy azért vezetik be a rendszert, mert a lakosokat akarják ezzel is segíteni.