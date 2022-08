A fertőzöttek többsége életvitelszerűen Budapesten él, tudtuk meg a Nemzeti Népegészségügyi Központtól. Szerettük volna azt is megtudni, hogy Baranyában jelentkezett-e a betegség valakinél, de erre nem tértek ki válaszukban.

Továbbá kíváncsiak voltunk a koronavírussal kapcsolatos álláspontjukra. Itt a maszkviselésre kérdeztünk rá, mivel a korábbi stagnálást követően országos átlagban ismét emelkedést mutat a szennyvíz SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja.

Mint a Nemzeti Népegészségügyi Központ írta, a maszkviselést kiemelten javasolják a sérülékeny csoportokba tartozók számára (idősek, várandósok, immunhiányos betegségben szenvedők) a zárt térben, tömegben (például üzletekben, tömegközlekedési eszközön).

Fontos továbbá, hogy mindenki fordítson kiemelt figyelmet a megfelelő személyi higiénére, a kézfertőtlenítésre, illetve aki beteg (lázas, köhög, rosszul érzi magát, fáj a feje, torka) maradjon otthon, forduljon a háziorvosához.Az oltás a legerősebb védelem a vírus ellen, ezért a Nemzeti Népegészségügyi Központ továbbra is kéri az eddig oltatlan személyeket, hogy oltassák be magukat, továbbá javasolja az alapimmunizálással rendelkezőknek, hogy kérjék a megerősítő oltást.

Arra is kitértek, hogy továbbra is előírás az egészségügyi intézményekben a maszk viselése,kivéve a betegek számára az elhelyezésükre szolgáló kórteremben, a hatodik életévét be nem töltött kiskorúak, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személyek számára, valamint a betegellátásra nem szolgáló, betegforgalom számára nyitva nem álló pihenésre és étkezésre szolgáló helyiségekben, az orvosi és nővérszobában, valamint irodai és egyéb munkahelyeken.