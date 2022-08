A faluház alsó részében korábban működő konyha újraindítása is cél - innen látták el a község közétkeztetését: az óvoda, iskola gyermekein kívül az idősek, szociálisan rászorulók is innen kapták az ebédet. A tűzben elpusztult eszközök beszerzését a pályázati forrásból oldanák meg. Ezen kívül újjáépítik a vizesblokkokat és a lépcsőt, valamint akadálymentes mosdó és parkoló is épül.

A projekt része még a faluház előtti téren egy biztonsági kamerarendszer kiépítése, valamint egy okospadot is telepítenek a területre. Ezen kívül a vásárteret is közösségi térré varázsolnák az elnyert forrásból, a terület füvesítésével. Az emeleti panzió újjáépítése a mostani terveknek nem része, mivel a pályázati kiírásban nem szerepelt szállásadói tevékenység támogatása.