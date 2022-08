A gyermekek mellett a szülőknek és a nevelőknek is egyaránt fontos, hogy a kicsiket igényes és szép környezetben nevelhessék. Szerda délelőtt mi is bepillanthattunk az Apáca utcai óvoda falai közé, ahol valós kis játszó paradicsomba csöppentünk. Játékok, rendezett folyosók és takaros fabútorok, minden teremben és a folyosókon is gyermekbibliák, imasarkok várják az ide járó csemetéket.

– A Ciszterci rend oktatási tevékenységében üde színfoltot jelent a pécsi Ciszterci Nevelési Központ

– mondta az ünnepélyes átadón Bérczi Bernát, ciszterci apát. Itt ugyanis óvodásokat és általános iskolásokat is nevelnek az országosan egyébként elsősorban középiskolai nevelést végző szerzetesrend égisze alatt.

Az óvoda megújulását Magyarország Kormánya összesen 370 millió forinttal támogatta. Ebből hiánypótló fejlesztéseket sikerült megvalósítani az elmúlt pár évben.