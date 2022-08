Az elmúlt években pályázati forrásokból korszerűsítették az épületeket, jelenleg is fejlesztés közepén állnak. Mint arról az év elején lapunkban beszámoltunk: az intézmény egy korábbi, még 2017-ben beadott pályázatát bírálták el pozitívan 2021. december végén.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében benyújtott „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Siklósi Kórházban” című nyertes pályázat keretében több mint 293 millió forintos támogatást fordíthat az intézmény a járóbeteg-ellátás fejlesztésére. A beruházás érinti a többi között a szemészetet, a reumatológiát, a kardiológiát, pulmonológiát, az urológiát, a diabetológiát, a nőgyógyászatot, a belgyógyászatot, a sebészetet, a fizioterápiát, a röntgent és a laboratóriumot. Összesen 130 különböző orvostechnikai gépet és eszközt vásárolnak a minőségibb egészségügyi ellátás érdekében, köztük mammográfiai vizsgálatokra alkalmas korszerű, digitális gép beszerzésére is sor kerül, emellett a reumatológián csontsűrűségmérő eszköz segíti majd a diagnosztikát. A laboratórium is korszerűbb gépeket kap, így az elvégezhető vizsgálatok bővülhetnek, ezáltal összhangban lesznek a legmodernebb klinikai elvárásokkal. A fejlesztések 2023 őszéig megvalósulnak.

A Siklósi Kórház egyébként az egynapos sebészetet is szeretné fejleszteni, hiszen erre nagyon nagy az igény. Az intézmény vezetősége kapacitásbővítésre is adott be igényt.