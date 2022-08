Már kirajzolódtak a helyi művészeti és kézműves csoportoknak új otthont adó Kaptár körvonalai – a kamaraterem födéme a helyére került a közelmúltban. Mint ismeretes, a kétszintes komplexum a Komlói Színház és a Közösségek Háza közötti területen kap helyet, a cél az, hogy az építkezés ez év végére befejeződjön.



A beruházás az egyike annak a négy nagy projektnek, amelyek megvalósítására 2020. év végén összesen mintegy 3,5 milliárd forint támogatást kapott a város. Ebből a forrásból valósul meg a Kaptár projekt mellett a Bétai elkerülő út kialakítása, valamint a könyvtár épületének modern látogatóközponttá alakítása is – ezek a fejlesztések is a terveknek megfelelően haladnak.

A Kaptár megépülésével a komlóiak régi álma válik valóra, az új, többfunkciós épületben a kamaratermen kívül több próbaterem, öltözők és közösségi helyiségek kapnak majd helyet. Az új létesítmény a helyi művészeti csoportoknak professzionális munkakörülményeket teremt a minőségi szakmai munkához, ezen kívül az évről évre egyre népszerűbb Komlói Amatőr Színházi Találkozó helyigényét is kiszolgálja majd a jövőben.



Mint azt Polics Józseftől, Komló polgármesterétől megtudtuk, a komplexum építésével párhuzamosan, a kulturális épület­együttest körülölelő 48-as tér átalakítása is a tervek szerint halad.



– A belvárosi, központi helyen lévő, a 21. századi elvárásoknak mindenben megfelelő új játszótér kialakítása az utolsó fázisnál tart, a rekortánborítás lefektetésével várhatóan a jövő héten végez a kivitelező – közölte a polgármester. Kiemelve, hogy a terület teljes rehabilitációjával cél, hogy egy családközpontú, akadálymentes, okos közösségi tér létesüljön a város központjában. Új járdát, padokat, közvilágítást is kap a terület – egy minden korosztály elvárásait kielégítő, aktív társasági életet biztosító közösségi térré alakul a 48-as tér.



Mint lapunk kérdésére Polics József elmondta, a fejlesztéshez kapcsolódó két közbeszerzési eljárás még folyamatban van: a teljes területet kamerarendszer fedi majd le, ezen kívül a fiatalok által már nagyon várt görpark kialakítása is része a projekt­nek. Ezek megvalósítására az ajánlatok már beérkeztek, az ezzel kapcsolatos eredményhirdetés a terv szerint augusztus végén várható, utána az eszközök telepítése is megkezdődhet.