A közelmúltban számoltunk be arról, hogy a városvezetés addig várt a Belváros-Kertváros bicikliút megépítéséhez szükséges forrás biztosításával, hogy a kivitelezési közbeszerzést elnyert cég jelezte, hogy nem tudnak eltekinteni az építőipari árak emelkedésétől. Mivel nem léptek érdemben előre, végül lefújták a fejlesztést. Kővári János (ÖPE) belvárosi egyéni képviselő szerint a korábbi elképzelések hálózatos megvalósításról szóltak, ezzel is pályáztak, és ez volt a cél is.



– Már a Szigeti úti szakasz kialakításával is sokat késlekedett a baloldal, de az legalább elkészült

– mondta Kővári János, aki szerint ezzel a korábbi rendszert lehetett nyugati irányba meghosszabbítani. Emlékeztetett arra, hogy több irányban szerettek volna kerékpáros összeköttetést kialakítani. Kertvárosban az Expo Centerig készült el a fejlesztés, a keleti irányba a Budai Vámig, a 400 ágyas klinikát, az egyetemi városrészt is elérték már.

– Kertváros és belváros között két kapcsolatot hoztak volna létre, az egyik a Megyeri útnál jöhet létre, de még ez sem készült el, a másik pedig a most leállított szakaszt érintette volna – mondta Kővári János, megemlítve, hogy szintén nincs még kész a belváros és a Szigeti út közötti kerékpáros közlekedésre alkalmas, kijelölt, kiépített útvonal.



– Eddig hobbinak tűnhetett a kerékpározás, de most az üzemanyagárak miatt sokaknak kényszer lesz, és egyre többen fogják választani a kerékpárt. Ezért is lett volna fontos, hogy ne késlekedjenek ezekkel a fejlesztésekkel

– vélekedett a képviselő. Hozzátette, azért is fontos a hálózatos fejlődése a kerékpárutaknak, mert az unió erre a formára adott forrásokat.

Kerestük a Fittbike SE-t, a Pécsi Kerékpárosklubot, hogy mondják el a véleményüket, ahogyan a közéleti kérdésekben sokszor aktív Zöld Fiatalok Egyesület (ZÖFI) pécsi bringás csoportját is, de egyelőre nem reagáltak lapunknak, nem kizárt, hogy a nyári szabadságolások miatt.

Az utóbbi szervezet tavaly például a Szigeti útnál történt kerékpáros fejlesztés kapcsán nyilvánult meg, mert annak építésekor fákat vágtak ki a projekt keretében, miközben nőtt a burkolt felületek aránya is. Korábban pedig arról készítettek videós anyagot, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdeniük a bringásoknak a városban. Kritikus észrevételeiket van, amikor elfogadják a döntéshozók, máskor pedig figyelmen kívül hagyják.