A fejlesztés létjogosultságáról korábban úgy nyilatkozott: a város gazdasága így kevésbé függ majd az idegenforgalomtól, és hogy ennek mennyire nagy a jelentősége, arra a pandémia időszaka is rávilágított. A fejlesztés új lehetőségeket kínál a könnyűipari, agráripari vállalkozások számára, miközben megoldódik egy kihasználatlan terület hasznosítása is.



A közműépítés már elkészült



A területen kiépítették a szennyvízhálózatot, az ivóvízhálózatot, a gázvezeték-hálózatot, és teljesen új villamoshálózatot kapott a terület a fogyasztási igényeknek megfelelő kapacitással. A parcellákhoz vezető belső úthálózat is elkészült, az utolsó nagy része a fejlesztésnek pedig egy – önkormányzati feladatellátás céljára szolgáló – új szociális és irodaépület építése.



Fejlesztésbe kezdett a betelepült cég



A főként acélszerkezet gyártásával, beépítésével foglalkozó Puskás Fémipari Kft. 2020. januárjában helyezte át a telephelyét erre a területre, és a napokban tette le bővülő üzemcsarnokának alapkövét is. A vállalkozásnak folyamatosan újabb és újabb kihívásoknak kell megfelelnie, ezért folyamatosan fejleszt saját erőből és Európai Uniós pályázatok által, a mostani fejlesztése a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP) keretén belül fog megvalósulni. Ennek keretében a jelenlegi csarnokot bővítik a meglévő szociális helyiségek átépítésével, új szociális helyiségek építésével.

Ezzel növelik a gyártócsarnok hasznos területét a gyártási folyamatok hatékonyabb lefolyása érdekében, emellett a dolgozói létszám növekedésével a szociális tereket is bővítik, hogy minél igényesebb munkakörülményeket tudjanak biztosítani munkavállalóik számára. A fejlesztés részeként új eszközöket is beszereznek, így az eddig bérmunkában végeztetett munkafolyamatokat kiváltva, saját eszközeikkel tudják végezni a munkát.