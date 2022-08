Az energia árak emelkedésével beindultak a falopások is. Volt olyan eset már az országban, ahol egy település közelében lévő erdő fáit dézsmálták rendszerességgel a hívatlan favágók. Több alkalommal vágtak ki fákat, amit hazaszállítottak, ott felaprítottak, majd tűzifaként továbbértékesítették.



– Én is hallottam már róla, hogy nemcsak a tűzifával ügyeskednek, hanem más erdeiből is vágnak ki fákat. Nekünk nincs erdőnk, így a fát megvásároljuk télire. Tartunk tőle, hogy a beraktározott tűzifát ellopják, így a kinti fakamrát már zárjuk, és a nagykaput is

– mondta egy dél-baranyai kistelepülésen élő férfi, aki megkért minket, hogy a település nevét ne írjuk ki. Megemlítette, hogy nemcsak ő van vele így, hanem a szomszédjai, ők is zárnak már mindent, pedig korábban ez kevésbé volt jellemző a környékre.

Megkerestük a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, hogy kimutatható-e, hogy megnövekedett a falopások, illetve tűzifával való ügyeskedés az elmúlt időszakban, amire azt a választ kaptuk, hogy tűzifacsalásokról, valamint a lopásokon belül a falopásokról a rendőrség külön kimutatást nem vezet, ezen adatok egyenkénti kigyűjtése pedig aránytalan többletterhet róna a hatóságra, így nem tudnak arról kimutatást adni, hogy növekedett-e mostanában a fával ügyeskedők száma a megyében.



Mire figyeljünk tűzifa vásárlásakor?



Tűzifavásárlás esetén – mint általában – legfontosabb a megbízható forrás. Ebben az esetben is mindenképpen szükséges az eladó fél személyazonosságának és árusítási jogosultságának ellenőrzése, közölte a rendőrség. Fontos, hogy olyan helyről szerezzük be a szükséges tüzelőanyagot, ahol számlát adnak a vásárlásról, amelyen a vételár és a mennyiség is pontosan szerepel. Általános elkövetési módszer a nem megfelelő mennyiségű fa leszállítása, illetve a minőségbeli vagy fajtabeli eltérés. Az is intő jel lehet, ha ugyanazt a mennyiségű fát nagyban eltérő áron kínálják a különböző árusok.