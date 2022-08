Augusztusban zajlott a Lovas Világbajnokság Dániában, ahol a világ egyik legnevesebb csapata, az angol válogatott viselte a LotusRomeo öltözékeket. A tervezést és kivitelezést is Pécsen, mikrovállalkozás keretein belül végzik. A ruhákat tervező Torma-Székely Éva a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában kezdett ismerkedni a textilmunkákkal, majd terméktervező diploma megszerzése után a fővárosi Daalarna szalonban helyezkedett el szalonvezetőként.



Szenvedélyem volt a divat mellett a lovaglás is, így jött az ötlet, hogy ebbe az irányba lenne érdemes folytatni a munkát

– mesélte lapunknak Torma-Székely Éva.



Elmondta, a piacon a 2000-es évek végi induláskor még nem voltak jelen az egyénre szabott, igazán kényelmes anyagú és szabású darabok.



– Megéreztem az igényt, ami a lovasok körében ugyanakkor már megfogalmazódott, miszerint többre vágynának az öltözékek terén – mondta el a tervező.



Fotós: Jon Stroud

A LotusRomeo innentől kezdve egyéni kreációival egyre népszerűbbé vált. A magyar piacról elértek a nemzetközi színtérre, s ma már legnagyobb arányban külföldre gyártanak.



– A szintén pécsi Pompoint vállalattal is együttműködünk, így igény szerint digitális textilnyomtatással is készítünk különböző mintájú ruhákat. Hiába dolgozunk több ezer kilométerre, így is tudunk teljesen egyénre szabott termékeket készíteni a választott színekben, méretben és mintákkal. Ezt nagyon szeretik a lovasok – számolt be Torma-Székely Éva.



A pécsi csapat személyre szabott, aprólékos munkájának köszönhetően egyedi színekkel, a darabok teljes összhangját megteremtve tudják a díjlovaglók öltözékét összeállítani.



Azt is elmondta, a LotusRomeo kezdettől egyedi stílussal és arculattal jelent meg, így a versenypályákon a mai napig ezer közül is felismerhetőek a hazai cég prémiumminőségű termékei.



Angliában már 2019 óta forgalmazzák a termékeiket, az ottani versenyek során figyelt fel a LotusRomeo ruhákra az angol lovasszövetség, s felkérték a magyar céget, nyújtsanak be pályázatot a díjlovas és militarycsapat öltöztetésére. Végül több versenytárs közül is a pécsiek munkáira esett az angolok választása.



– Az angol csapat az egyik legjobb a világon, így nagy megtiszteltetés velük dolgozni. Lovaskörökben ez olyan, mintha Schumachert vagy Hosszú Katinkát öltöztetnénk – számolt be a tervező.



A cég nemrég a pécsi déli ipari parkban is vásárolt telket, ahol a további bővítés érdekében fognak építkezni. Az angol csapat az Európa- és világbajnokság mellett az olimpián is a hazai cég öltözeteiben fog versenyezni.