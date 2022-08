Az önkormányzat ezért 2021 januárjában az Irányító Hatósághoz fordult 221 millió forint biztosításáért, de közben nem gondoskodott a hiányzó forrás előteremtéséről, holott ezt például a vásárcsarnok esetében megtették az EIB-hitel-keret terhére, amíg a kormány nem adja meg a támogatást.

A közbeszerzésen nyertes cég közel egy esztendőt várt az önkormányzatra, majd idén februárban jelezte, hogy ugyan továbbra is szándékukban áll a munkát elvégezni, de az építőárak növekedésétől nem tudnak eltekinteni. A Péterffy Attila vezette városvezetés aztán idén nyáron a projekt teljes lefújása mellett döntött.

A munkálatok 4,5 kilométer kerékpárút megépítéséről szóltak volna, aminek a fő nyomvonala az Apáczai Csere János körtértől indult volna és a Maléter P. út–Málomi út–Táncsics M. u.–Jegenyés u.–Észak Megyer dűlő–Siklósi út (belső út)–Verseny utca érintésével érte volna el a belvárost. Mindezek mellett a Tüskésréti-tó elérését szolgáló leágazás is szerepelt az elképzelések között.

Az elmúlt években az előző városvezetés által elindított fejlesztési célok keretében kerékpárút- és sávhálózat épült ki Pécsen, a Budai vámtól egészen Uránvárosig, a 400 ágyas klinikáig, valamint dél felé a Nagy Imre úton is történt ilyen fejlesztés. A most lefújt programot egyébként a környezetvédelmi szempontok mellett az emelkedő üzemanyagárak is indokolttá tették volna.

Állítólag a pécsi fejlesztésről nem mondanak le, a 2021–27-es uniós finanszírozási ciklus projektötletei között szerepelteti az önkormányzat.

Máskor is volt ráemelés a megyében

Egyáltalán nem rendkívüli az, hogy egy-egy projektet nagyobb összeggel támogassanak meg utólag. Például a Pécsnél jóval kisebb költségvetésből gazdálkodó Komlón a piac építéséhez 140 millió forintos többletet kértek, de amíg a döntés nem érkezett meg, addig is önerőből biztosították a pluszt, hogy a munkálatok el tudjanak indulni.

Szigetváron pedig még 200 százalékos ráemelés is megvalósult. Nagy Csaba parlamenti képviselő ugyanis tavaly decemberben számolt be arról, hogy a kormány több mint 266 millió forint többletforrást biztosított a Napsugár Óvoda befejezéséhez, amire eredetileg 133 millió forint áll rendelkezésre.

Pécs esetében beszédes, hogy Gyopáros Alpár Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztosként márciusban közölte: szimbolikus, hogy Pécs polgármestere az egyetlen megyei jogú város élén lévő városvezető, aki a 2019-es önkormányzati választások óta egyszer sem kereste meg őket.