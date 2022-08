A korábban kialakult hagyományoknak megfelelően ezúttal is tartanak koszorúzásokat, megemlékezéseket szeptember első hétvégéjén, és a Szárba szökkenő jövőnk rendezvény is kiemelt eseménye lesz a négy napnak – 2015 óta minden évben az előző esztendőben született, Komlón élő gyermekek nevével jelzett Zsolnay-kalászok kerülnek a Múzeumkertben lévő vitrinekbe, idén is folytatódik a tradíció.

A város legnagyobb rendezvényét a nulladik napon, szeptember 1-jén, csütörtökön, este Fenyő Miklós-koncert nyitja meg az Eszperantó téren, generációkon átívelő örökzöld dallamokkal szórakoztatva a közönséget. Ezt követően retró parti várja a bulizókat.

Másnap, pénteken délután örömtánccal indulnak a szórakoztató programok, ezen kívül ritmikus sportgimnasztika és jamzsonglőr-bemutatókat láthatnak az érdeklődők. A CS.Í.T. 17.30-kor koncertezik, majd 19 órától Curtis, azt követően pedig Biga, Dr. BRS és Varga Viktor lép színpadra. A nap a Tornádó Zenekar remek hangulatú utcabáljával ér véget.

Az ízek utcája is megnyílik a bányásznapokon – a hozzá kapcsolódó nagy sikerű gasztronómiai verseny eredményhirdetését szeptember 3-án 14 órakor tartják. A délután folyamán táncos-zenés produkciók szórakoztatják a közönséget, este Fatima, majd a Don’t Stop The Queen zenél, 21 órakor pedig látványos tűzijátékot láthatnak a rendezvényre érkezők. A napot Kozmix-koncert, majd videódiszkó zárja.

Vasárnap szintén sportbemutatók, majd rockzenekarok színesítik a délutánt. Vermes Tímea és Götz Attila musicalestje 18.30-kor kezdődik, azt követően Erik retró slágerei csendülnek fel, este a Zaporozsec Zenekar zárja a négynapos komlói rendezvényt.