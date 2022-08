– A rezsiváltozás, az energiaárak emelkedése komoly terhet fog jelenteni egyes kozármislenyi családoknál is. Azt kértem, hogy a szociális bizottság dolgozzon ki egy olyan támogatási programot, ami még nem volt a városban

– említette a polgármester, Biró Károly.

A tervek szerint elsősorban az egyedülállók, az alacsony jövedelemmel rendelkezők kapnának rendkívüli támogatást, vagy a gyermeküket, gyermekeiket egyedül nevelő szülők. A szociális bizottság szeptemberre dolgozza ki a rezsitámogatási programot, amihez a város szociális rendeletét is módosítani kell majd. A képviselő-testület döntött arról is, hogy cafetéria emeléssel segít az önkormányzati, hivatali dolgozókon, ezzel próbálják kompenzálnia az infláció és az energia árak emelkedését, illetve szóba került az is, hogy igen alacsony a fizetésük, bruttó 200-400 ezer forintért dolgoznak.

A képviselő-testületi ülésen elfogadták a polgármesteri jutalmazásáról szóló előterjesztést is, két képviselő tartózkodása mellett. Így Biró Károly részére két havi illetményének bérjárulékokkal együtt megfelelő összeget, bruttó 1,6 millió forintot szavazott meg a testület. Mint az előterjesztésben megemlítették, a beruházások megvalósulásában kifejtett tevékenységért, a pályázati források felkutatásában és elnyerésében, valamint a közösségi érdekében végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként döntöttek a polgármesteri jutalom mellett.