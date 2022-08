Az ország több pontján már megkezdődött az idei szüret, a korai érésű szőlők esetében már a mustot érlelik a pincékben. A szőlő levének erjedésekor mustgáz keletkezik, amely nem megfelelő körülmények között komoly veszélyt jelent, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Tavaly Baranya megyében nem történt mustgáz mérgezés, hogy ez idén se legyen másként, megkerestük a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, és tőlük kértünk tanácsokat, hogy mire érdemes odafigyelni.

– Gyakori probléma mustgáz mérgezésnél, hogy megfelelő védelem nélkül próbálnak a segítségére sietni az összeesett, elájult embereknek. Bemennek a pincébe, fölé hajolnak, próbálják élesztgetni, és közben ők is belélegzik a veszélyes gázt

– említette Horváth Nikolett Csilla tűzoltó főhadnagy, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvívője.

– Így a segítők is könnyen bajba kerülhetnek, ezért senki ne próbáljon egyedül ájult ember segítségére sietni, mert nagyon könnyen a segítő is rosszul lehet. A szén-dioxiddal telített pincébe csak sűrített levegős légzőkészülékben szabad bemenni, ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét

– tette hozzá.

Megfelelő szellőzés kialakításával elkerülhető, hogy felhalmozódjon az erjedés közben keletkező szén-dioxid. Egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel, éppen ezért fontos szellőztetni a pincéket, és célszerű oda szén-dioxid-érzékelőt is felszerelni. Ha ilyen nincs, alkalmazható a közismert gyertyás módszer is, amikor egy meggyújtott gyertyával ellenőrizzük, van-e elég levegő a pincében.

– Fontos, hogy az égő gyertyát ne kézben, hanem például egy lapáton vagy hosszabb lécen tartsuk magunk előtt, és úgy menjünk le. Ha a gyertya elalszik, életveszélyes a pincébe menni. Ha lent vagyunk, lent dolgozunk a pincében, akkor a földre tegyük le a gyertyát

– hívta fel a figyelmet a szóvivő.