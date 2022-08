A gyümölcsfronton körbe néztünk, a listavezető továbbra is magyar dinnye. Egy rekordról is hallottunk a csarnokban, az egyik dinnyetermesztő és egyben árus, 24,46 kilós görögdinnyét hozott a piacra, amit rögtön meg is vettek tőle. A dinnye mellett népszerű szilva, barack, szeder, és már megjelentek az első magyar szőlők is.

A napokban a Világgazdaság írt róla, hogy drasztikusan emelkedhet a citrusfélék, így a citrom, narancs ára az Európai Uniós növényegészségügyi szigorítás miatt.