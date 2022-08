Szakemberek arra hívták a fel figyelmet, hogy hiába szól úgy az önkormányzati jogszabály, hogy az ingatlantulajdonosok kötelesek gondoskodni „az ingatlan és a közút közötti zöldterület szükség szerinti lenyírásáról”, a parlagfű ellen védekezés ez alól kivétel.

Ugyanis ezt az agresszíven allergizáló növényt az adott ingatlan mindenkori birtokosának kell eltávolítania – hívták fel rá lapunk figyelmét szakértők. Az pedig nem lényeges, hogy lekaszálják a többi gazzal együtt, vagy éppen szálanként távolítják el, mert a cél egyértelműen az, hogy mentesíteni kell a területet a parlagfűtől.

A pécsi Biokom Kft. a lapunkkal közölte, belterületeken tízszer kaszálnak, az első fél évben pedig 6 körben kaszálták le 260 hektárt, július eleje óta az aszály miatt nem kellett nagyobb munkát végezniük. A külső részeken, közel 90 hektáron évente 2–5 kört terveznek frekventáltságuktól függően, de legalább mindenhol egyszer már jártak a gépekkel idén. A beépítetlen önkormányzati ingatlanok területe további 55 hektár, ahol kifejezetten a gyomok ellen védekeznek. Ez összesen mintegy 400 hektárnyi területet jelent, összesen tehát 2600-2800 hektáron mennek végig a fűkaszák egy évben.

A Biokom szerint jellemzően a parlagfű, libatop, fekete üröm, csalán és egyéb allergén gyomok a bolygatott vagy felhagyott területeken jelennek meg, de az „általuk kezelt területeken jellemzően, nagy tömegben nincsenek jelen, hiszen már a rendszeres évi kétszeri kaszálással is egy természetes flóra az uralkodó, mintegy kiszorítva az említett gyomokat, a 10 körrel tervezett területeken meg pláne”. Hozzátették, hogy több bolygatás is érheti a területeiket – közmű-rekonstrukciók, építések –, de elég egy zöldterületen nyomot „szántó” tehergépkocsi is.

Mint megtudtuk, a lakosság részéről az első fél évben 54 bejelentés érkezett a gyepfelületeikkel kapcsolatban, kifejezetten parlagfű miatt azonban csak egy-egy jelzés volt, ezeket soron kívül kezelték így megelőzve a virágbimbós állapot kialakulását.