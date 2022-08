Mint a kutatási igazgató elmondta, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, illetve a Statisztikai Hivatal adatai alapján csemegeszőlőt országos szinten kevesebb mint ezer hektáron termelnek, és a borvidékeken belül is csak kisebb, két-három hektáros területre korlátozódik az arányuk.

A háztáji gazdaságokban fontos szerepet tölthet be a csemegeszőlő, hiszen július végétől egészen novemberig elláthatja a családot friss gyümölccsel. A termesztése ugyanakkor sokkal több kézimunkát igényel. Míg a borszőlőt már lehet kombájnnal is szüretelni, a csemegeszőlő esetében ez teljesen elképzelhetetlen, de az év közbeni munkák: a metszés, a zöldmunkák is kézierőt kívánnak, illetve a csemegeszőlő tőkéi teljes mértékben öntözést igényelnek.

– Nagy öröm számunkra, hogy ennyien eljöttek, mind a kiállítói termelői oldalról, mind a fogyasztói oldalról. A célunk az, hogy minden évben megtartsuk ezt a rendezvényt. További célunk, hogy később a csemegeszőlő termelés oktatása is nagyobb hangsúlyt kapjon a Pécsi Tudományegyetemen – mondta Madaras Zoltán, a PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet elnöke. Hozzátette, a fiatalokat is orientálják a csemegeszőlő termelésre, hiszen gazdasági szempontok szerint is megéri ezzel foglalkozni.