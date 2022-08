Az éghajlatváltozás jelei már hazánkban is szemmel láthatóan jelentkeztek, de ez immár a rovarvilágban is kimutatható. A Magyarországon őshonos közel ötven csípőszúnyogfaj mellé az elmúlt évtizedben három új szúnyogfajt detektáltak magyar kutatók: a koreai szúnyog, az ázsiai tigrisszúnyog és a japán bozótszúnyog egyaránt képes trópusi betegségeket terjeszteni.

Bár ezek a trópusi betegségek szerencsére a legtöbb esetben nem súlyos lefolyásúak és maguktól is meggyógyulnak, azért nem szabad félvállról venni őket, ugyanis a Covid-19-nél is megtapasztalhattuk, hogy járványos méretekben, tömeges kórházi kezelést és a szövődmények miatt halált is okozhatnak.

- Több lépcsőből áll az a folyamat, amíg egy invazív rovarfaj eljut odáig, hogy egy új területen képes legyen terjeszteni egy vírust

– vélekedik Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetemen működő Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai laboratóriumának kutatója. - Először megjelenik egy betegséget terjeszteni képes ízeltlábú, utána amennyiben kedvezőek számára az életfeltételek elszaporodik, majd ha kialakult egy stabil állomány az már önmagában hordozza annak a feltételét, hogy az adott faj idővel behurcolhatja azokat a betegségeket is, amiket az őshazájában már terjeszteni képes – magyarázza az országosan elismert pécsi víruskutató.