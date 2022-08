Öntött gumiburkolatot kapott a harkányi Kitaibel Pál Általános Iskola 2018-ban felállított sátor alatti sportpályája. A beruházást az intézmény az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program keretében nyert pályázati támogatásból valósította meg. E pályázat keretében a partnerintézményben, a horvátországi Orahovicában lévő Ivane Brlić-Mažuranić Általános Iskolában megújult a táncterem, emellett év végéig számos, határon átnyúló közös kulturális, sport- és zenei találkozókat is rendeznek.

A harkányi Kitaibel Pál Általános Iskola 1988 óta ápol testvériskolai kapcsolatot a horvát iskolájával. A délszláv háború éveinek kivételével rendszeresen találkoznak a két iskola diákjai; évente váltakozó helyszínen rendeznek kulturális és sportprogramokat. A gyerekek közös táborozáson is vettek már részt több alkalommal a Balaton partján és a horvát tengerparton is. A két intézménynek a mostani közös pályázat sem az első, már korábban is éltek a határon átnyúló projektek nyújtotta lehetőségekkel.