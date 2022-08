A Komlói Tömegközlekedés Blog 2020-as elindulása óta a helyi utazóközönség számára egyértelműen érzékelhető és használható fejlesztések történtek. Konkrét előremozdulás volt a tavaly bevezetett és azóta is töretlen sikernek örvendő Komló-Balatonmáriafürdő járat, amely idén már egészen a zalakarosi élményfürdőig szállítja az utasokat. De áprilisban sikerült bővíteni a Komló-Bonyhád-Budapest járatok számát is, valamint idén nyáron újra közlekedtek a Komló-Orfű közvetlen buszjáratok is. Emellett a város új autóbusz-állomást avatott idén januárban, ugyanekkor az eszköz oldalon is fejlesztés valósult meg, hiszen jelentősen megújult a helyi és helyközi buszflotta is. A blog kezdeményezésére négy darab Volvo 8900-as és négy darab Credo BN12 típusú autóbusz érkezett Komlóra.