A közbeszéd megtisztításának ígérete is csupán kampánytrükknek bizonyult, hiszen a polgármester azért perelt be egy civil környezetvédőt, mert az a városvezető erőművi ténykedését bírálta, mondván hárommillió tonna fát égetett el a pécsi erőmű az ő vezetése idején. A civillel szembeni polgármesteri támadás mellett politikusokkal, volt cégvezetőkkel szemben is lejárató, személyeskedő kampányt indítottak a baloldaliak, de a városházi stílus is soha nem látott mélységekbe került. Az egyik volt baloldali alpolgármester, Bognár Szilvia ki is jelentette, „a legsötétebb időket idézik a mostani városvezetés módszerei”.