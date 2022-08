Berényi Zoltán, a terület önkormányzati képviselője a Pécsre tervezett akvapark kapcsán már korábban felvetette, hogy meg kellene vizsgálni annak lehetőségét is, hogy Vasasról vigyenek vizet a komplexumhoz. Úgy tudjuk, hogy jártak is kint a városvezetés részéről, de lapunknak helyiek most arról beszéltek, hogy az egyik kertészetben is van földből érkező melegvíz, amit még a szénvagyon után való kutatáshoz fúrt kútból ered.

– Többen emlékeznek arra, hogy talán ötven fokos is volt a víz valamikor, két méteres magasságba tört fel. Az ötvenes években még gyerekként fürödtünk is benne – mesélte egy hetven év feletti helyi férfi, aki szerint a kutat részben ledugózták, de hasznosítják így is. Megtudtuk azt is, hogy a Vasason létrehozott egyik tó sem fagy be teljesen télen, ami szintén a melegvíz jelenlétére utal.