– Az atom egy bűvös szó. Most is tartanak tőle az emberek, de a környező lakosság megértette, hogy kutatások zajlanak a környéken, és nagy része ezt elfogadja. Ezt bizonyítja a kétévente zajló közvélemény kutatások eredménye is – említette lapunknak a bodai polgármester.

Boda térségébe tervezik a nukleárishulladék-lerakót, ezzel szorosan összefügg a településre vezető utat átszelő vezetékek is. A bodai polgármestertől megtudtuk, hogy ezek a vezetékek számítógépre vannak rácsatlakoztatva, és amint egy több tonnás jármű keresztül hajt rajta, jelzéseket generál. Ebből mérik le, hogy a földben milyen talajminőség van, hogy miként jön vissza a rezgés. A technikai mérések ősz végéig tartanak, utána kiértékelik, ami hosszabb időt vesz igénybe.

A Nyugat-Mecsek térségében 1996-ban kezdődtek el a nukleárishulladék-lerakóval kapcsolatos kutatásokat. Akkor az itteni önkormányzatok úgy döntöttünk létrehoznak egy társulást (Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás), ami közvetlen kommunikációt tesz lehetővé a lakosság felé. Az elején hat település csatlakozott a táruláshoz, ami később kilencre, majd tizenegyre bővült, ahogy a kutatási kör a Nyugat-Mecsek több négyzetkilométeres távolságára kiterjedt. Kétezerben egy pár évre leállt a kutatás, majd 2003-ban újra indult, és elkezdték a terület részletes feltérképezését. Jelenleg geofizikai mérések zajlanak.

– Kötöttünk régen egy szerződést a Magyar Tudományos Akadémiával, hogy a szakmai nyelvet fordítsák le hétköznapira, hogy a lakosság is megértse. Kaptunk egy lehetőséget a mindenkori alapkezelőtől, hogy mi ellenőrizzük a tevékenységüket és erről közvetlenül tájékoztassuk a lakosságot – említette a bodai polgármester.

A hétvégén a környező települések vezetői a jelenlegi kutatások állásáról kaptak szakmai tájékoztatást. A tájoló nap során horgászverseny, kulturális programok várták az érdeklődőket.