Az egy hónapos nyári szünetet követően a minap újra kinyitott a komlói könyvtár: az épületben zajló felújítási munkálatok miatt a felnőttkönyvtár új helyre költözött a házon belül – a terasz alatti, kívülről megközelíthető helyiséget alakították ki a célra.

Mint ismeretes, a nyár elején kezdődött meg a komlói József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény bővítéssel egybekötött felújítása – a beruházás során 1700 négyzetméteren valósul meg az épületkorszerűsítés, a csaknem 500 négyzetméteres tetőtér-beépítéssel pedig további hasznos területtel gazdagodik az intézmény. – Átmenetileg a gyermekkönyvtár személyes látogatására nincs mód, de előzetes kérés alapján könyvek kölcsönzésére továbbra is lehetőséget tudunk biztosítani. A kérések a katalógusban (https://www.komloikonyvtar.hu/) való böngészés után telefonon, e-mailben vagy a könyvtár internetes közösségi oldalán keresztül is leadhatók – közölte az intézmény. Kiemelve azt is, hogy akik gyerekkönyveket szeretnének visszahozni, illetve kölcsönözni, őket szintén az új helyiségben várják.

A könyvtár egyéb szolgáltatásai viszont az újranyitásig nem elérhetőek: a helytörténeti gyűjtemény és a raktári könyvek nem hozzáférhetők, fénymásolásra és nyomtatásra, folyóirat-olvasásra és számítógép-használatra sincs átmenetileg lehetőség. A muzeális gyűjtemények és a Dinóbirodalom-Játszóház továbbra is zárva tartanak.

A cél, hogy az új, nemzetközi szintű látogatóközponttá alakuló létesítmény jövő nyárra, a turistaszezon idejére megnyíljon.