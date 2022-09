Gyurcsány később – végeredményét tekintve kudarcba fulladt – a baloldali előválasztási kampány idején vállalt szerepet Baranyában, majd pedig hosszú időre háttérbe vonult ilyen szempontból. A pécsi városházi forrásaink szerint éppen ezért is lényeges momentum, hogy bár a baranyaiaknak fontos, de országosan kevésbé jelentős szentlőrinci lobbipartin megjelent a DK elnöke, ahol nem csupán a pécsi, baranyai DK-sokkal tárgyalt, hanem találkozott a korábbi kampányban még magát függetlennek nevező Péterffy Attila pécsi polgármesterrel. Minderre az is ráerősített, hogy maga Gyurcsány posztolt a találkozóról fotókat, ezzel is jelezve: Péterffynek mellette van a helye, vállalnia kell nyíltan is a szövetséget vele. Mindeközben beszédes az is, hogy Péterffy a közösségi oldalán, valamint a helyi propagandában ennek a találkozónak nem engedett teret. Forrásaink megjegyezték, az sem kizárt, hogy Gyurcsányék nem a következő, a 2024 tavaszán esedékes önkormányzati választásra készülnek, hanem a négy év múlva esedékes parlamentire, addig igyekeznek felépíteni saját politikai és pénzügyi bázisaikat az önkormányzatok bevonásával.