A jövő forgatókönyve - milyen lesz a világ 2050-ben?

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) szervezésében Ács Zoltán, a PTE-KTK díszdoktora, az MTA külső tagja, az MCC ösztöndíjas tanára tart előadást Fooled by Randomness: the phenomenon of high impact entrepreneurship címmel szeptember 29-én 14.30-kor a PTE Közgazdaságtudományi Kar 323/1 előadójában.

Demkó Attila, biztonságpolitikai szakértő A jövő forgatókönyvei – a világ 2050-ben címmel tart előadást 17.30-tól az MCC pécsi képzési központjában (Czinderi u. 6.).

Milyen hatalmi folyamatok alakítják majd a nemzetközi rendszert a következő harminc évben? Lehet-e Kína az új USA, milyen gyengeségei és erősségei vannak az ázsiai óriásnak? Folytatódik-e India erősödése, vagy éppen elképzelhető-e egy nukleáris háború Pakisztánnal? Merre tart Amerika, visszatérhet-e az elvesztett optimizmus, úrrá lehet-e lenni az éleződő belső megosztottságon? Befelé fordulhat a világ mai legerősebb hatalma, és ha igen, az milyen hatással lehet olyan szervezetekre, mint a NATO?

Merre tart Európa, létrejöhet-e egy szuperállam, vagy bekövetkezhet-e ennek az ellenkezője, az EU szétesése? Mi Oroszország jövője, lehet-e újjáéledés vagy marad a stagnálás, sőt esetleg felgyorsul a hatalmi pozícióvesztés?

Képes lesz-e Afrika ellátni a három évtized alatt megduplázódó népességét? Milyen hatásai lehetnek a klímaváltozásnak és a népességrobbanásnak? Milyen kis valószínűségű, de nagy hatású veszélyek leselkednek a világ stabilitására? Sok kérdés, kevés biztos válasz. Csak egy dolog elkerülhetetlen: a változás. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban minden esetben regisztrációhoz kötött.

