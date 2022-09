Az eMag pécsi üzletében, illetve az országos lefedettséggel bíró internetes oldalán egyaránt az egyik legnépszerűbb tétel jelenleg a fatüzelésű kandalló, míg a korábbi sztártermékek, az elektronikai kütyük, a szárítógépek vagy a számítástechnikai áruk forgalma ehhez képest jelentősen visszaesett.

– A kandalló egy időt álló bútor és a korábbiakban azt tapasztaltuk, hogy az emberek egy életre választottak maguknak ilyen terméket elsősorban hangulati elemnek és nem egy ház fűtésének megoldására – mondta el észrevételeit a jelenlegi trendről az egyik kandallókat kínáló bolt műszaki alkalmazottja. – Az elmúlt években a drágább, több százezer forintos kandallók fogytak, és ezek azért most is vannak általában raktáron, míg az olcsóbb kandallókat kevesen vitték, főleg víkendházakba és nyaralókba, most pedig szinte kizárólag ezeket keresik.

Az eladási statisztikák szerint Baranyában sok régi építésű házban készülnek megoldani a téli hónapok fűtését fatüzelésű kandallókkal, az újonnan épített házakra azonban sokan már nem terveztettek kéményt, így az ő, valamint a társasházakban lakók számára a fatüzelés nem jelenthet megoldást. A szakemberek hűtő-fűtő klíma vagy elektromos infra­panelfűtés beszerelését javasolják. Ezek a berendezések szerencsére a kandallókkal szemben egyelőre rendelkezésre állnak az erre szakosodott cégek raktáraiban, ám a beszerelést elvégző szakemberek száma véges, így van némi várakozási idő mielőtt a szerelő becsenget a kaputelefonon.