Barkóczi ezzel kapcsolatban azt is elmondta, a fideszes frakcióvezetővel, Csizmadia Péterrel már korábban jelezték, hogy súlyos problémák vannak, de látható, hogy már a fizetésképtelenség határára került a vállalat. Hozzátette, ha hagyták volna a pécsi cégvezetésben a szakembereket dolgozni, és nem szocialisták és pártemberek kiszolgálói lennének a vállalatnál, akkor nem fordult volna elő ez. Péterffy beültette az MSZP-s Gulyás Emilt a cégvezetésbe, valamint Bata László is ott van, aki Barkóczi szerint szintén régi baloldali, Bodnár Imre pedig mint az MSZP-s képviselő-jelöltséggel is kacérkodó ügyvéd szintén megtalálható a cég jogi ügyei körül, de Bánkuti István vezérigazgató bérét is duplájára emelték.

– Horribilis pénzeket költöttek el, kiszipolyozták a vállalatot, nem értettek a közlekedési céghez, és immár az is elképzelhető, hogy a polgármester a tömegközlekedési eszközök számát drasztikusan csökkenteni fogja. Nincs más hátra, mint le kell váltani ezt a városvezetést –

mondta.

Nem véletlenül fogalmazott így Barkóczi, hiszen a minap az is kiderült, hogy Péterffy Attila titkárságán is álomfizetést kaphatnak egyesek, és ahogy a jobboldalon emlegetik a helyi szocialistákat, a luxus­baloldal hétszázezer forintos jövedelmet biztosít még a titkárnőnek is. Néhány héttel ezelőtt pedig a baloldalhoz hű városi cégvezetők számára utaltak ki összességében több tízmillió forintnyi prémiumot, de a szocialista-DK-s körök még annak a lehetőségét is elvetették, hogy legalább jövőre e tekintetben tanúsítson önmérsékletet a baloldali csonkakoalíció, így jövőre ismét tízmilliós jutalmaknak örülhetnek.