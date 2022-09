Olvasónk kereste meg szerkesztőségünket, hogy vajon már a város spórolásának tudható be, hogy napok óta nincs közvilágítás a pécsi Krisztina téren, vagy más magyarázata van a problémának. Hozzátette, hogy az őszi időben hamarabb sötétedik, így elég nehézkes a közlekedés ezen a téren, ahol egy nagyobb bevásárlóközpont, és több kisebb bolt is van, ahová sokan térnek be.

Úgy tudjuk, hogy az E.ON közvilágítási hibabejelentő vonalára érkezett lakossági jelzés a pécsi Berek sétány világítási hibájáról, hogy a Krisztina térig, illetve a Diana téri piacig tartó szakaszán nem működik a közvilágítás. Információink szerint az áramszolgáltató munkatársa a helyszínen ellenőrizte a meghibásodást, és jelentette az üzemeltető, vagyis a pécsi önkormányzat felé e-mailben és telefonon is a problémát. Megkerestük így a Biokomot is, hogy mi okozza a Krisztina téri sötétséget, miért nem működnek a lámpák.

– Hálózati hiba van a Berek sétányon, melynek a pontos beazonosítása zajlik jelenleg. Ha megtörténik a bemérés és tudjuk a hiba pontos okát, akkor megrendeljük a javítást

– közölte a Biokom lapunkkal.