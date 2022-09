- Sajnos, látjuk azt, hogy ebben a nehéz helyzetben is az egyik városi cégnél magasabb fizetésért neveztek ki új vezetőt, sőt még plusz hét státuszt is biztosítottak, amivel mintegy 100 millió forinttal terhelték meg csak ennek a cégnek a működését – fogalmazott. - Látjuk azt is, hogy ebben a nehéz helyzetben vannak olyan személyi kiadások is, amiket most már önkritikát gyakorolva felül kellene vizsgálni.

A frakcióvezető ezzel utalt a tanácsadók, a biztosok és ügyvédek megbízására, a nekik szánt több tíz-, százmilliós kiadásokra.

- Nem állítom azt, hogy ez a legjobb javaslat, de legalább mi foglalkoztunk a témával, mert a másik oldalnak még ez sincs – emelte ki Csizmadia.

Bognár Szilvia azt mondta, hogy a rendkívüli élethelyzetek különleges megoldásokat igényelnek, mivel a szociális válsághelyzet kialakulóban van, ezért a pécsieknek érezniük kell, hogy védőhálót kapnak az igazán rászorulok.

-Nem a politikai holdudvart, egyes szereplőket kell a felszínen tartani, hanem nekik kell segíteni. Hiszek a párbeszédben, a vitában és baloldali embernek tartom magam, ezért itt volt a helyem. Egy több tízmilliárdos költségvetési településen ez a nagyjából százmilliós összeg nem egy elviselhetetlen tétel.

A javaslat szerint a bejelentett pécsi lakcímmel rendelkező egyedülállóknak, a gyermeküket egyedül nevelőknek, és a négy, illetve több gyermeket nevelő családoknak adnának segítséget. A feltétel lenne az, hogy az egy főre eső jövedelem ne haladja meg a 115 ezer forintot. Azoknak járna ez a támogatás, akik túllépik az átlagfogyasztás mértékét. A tervezet szerint 5000 forintot lehetne az áramszámlára és 15.000 forintot a gázszámlára támogatásként adni, illetve egyszeri, 75.000 forintos juttatást biztosítanának a tűzifa vásárlásához. Ezen kívül az önkormányzati bérleményt használó kisvállalkozásoknak elengednék a bérleti díj felét.