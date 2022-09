Zajlik a héten a Civil Véradás. Lapunkban már korábban is adtunk hírt a kezdeményezésről, mely során Baranyában is több helyszínen adhatunk vért, Pécs mellett Komlón, Mohácson, Mágocson, Sellyén, Siklóson, Nagynyárádon, Gödrén és Szigetváron is.

A Pécsi Regionális Vérellátó Központba szerda délelőtt ellátogatott dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár is, szerepet vállalva abban, hogy a jó ügy érdekében buzdítsa a lakosságot a véradásra.