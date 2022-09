Augusztus végén írtunk arról, hogy az elszabaduló energiaárak, a drága takarmány és a bérek emelkedése miatt a tojástermelők áremelésre kényszerültek, így egy tojás 10 forinttal lett drágább. Most az almatermelők jelezték, hogy ősszel emelkedhet az alma ára. Az ok többek között az aszályos időjárás, ami hatással volt a termésre. Idén a tavalyihoz képest egyharmadával kevesebb alma lesz Magyarországon, vagyis a 2021-ben betakarított 520 ezer tonnás termés most 300-350 ezerre csökkenhet. Ebből nagyjából 100 ezer tonna az étkezési alma.

A pécsi vásárcsarnokban megnéztük az almakínálatot, ami igen bőségesnek mondható. A különböző fajták közül gálát, goldent, idaredet, jonagoldot, starkingot is találtunk, így az édestől a savanykásig gyakorlatilag minden íz megtalálható a piacon kinek-kinek ízlése szerint.

Az alma kilós ára 399–499 forint között mozgott csütörtök délelőtt, ami egyelőre hasonlónak mondható a tavalyi árhoz.

A tojás ára a piacokon nem emelkedett, továbbra is 60–75 forint között vásárolhatjuk meg a legnagyobbakat. A zöldségek közül a paradicsomot, a paprikát, az uborkát, illetve a káposztát keresték a vásárlók, míg a gyümölcsök közül továbbra is sláger a magyar dinnye, a szintén hazai szőlő, a szilva és a kései érésű barack.

Gyümölcsök, zöldségek árai a piacon (ft/kg vagy darab, csokor):



Zöldségek burgonya 350/kg fokhagyma 1600–1990/kg lila hagyma 450–550/kg karalábé 300–350/db karfiol 699/kg káposzta 450/kg kelkáposzta 750/kg kukorica 199–220/kg padlizsán 490/kg paradicsom 390–620/kg paprika 390–650/kg sárgarépa 349/kg sütőtök 350/kg uborka 490–690/kg vöröshagyma 350–380/kg zeller 400–450/db zöldbab 1199/kg zöldséggyökér 890/kg Gyümölcsök alma 399–499/kg banán 690/kg citrom 990/kg dinnye (görög, sárga) 299–420/kg gyömbér 1990/kg körte 490–990/kg nektarin 850/kg őszibarack 600/kg szilva 390–590/kg szőlő 799–990/kg

Többféle alma közül választhatunk a pécsi vásárcsarnokban

Fotó: Laufer László