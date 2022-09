Mindez azt eredményezi, hogy a csapadék is bejut a belső térbe és a galambok – illetve a különböző állatok – ki-be járhatnak, ezért egy valóságos óriásfészket tudtak kialakítani a pécsi belváros közepén.

A galambok tele is piszkítják a házat, a madarak így bakteriális kórokozókat, szalmonellát is terjeszthetnek. A fertőzés- és járványveszélyes hagyaték megszáradva a levegőben por alakban szállingózva terjesztheti a kórt, bejuthat a lakásokba, ingatlanokba, így – ilyen töménység mellett – a Lánc utcai tömb esetében a közeli egészségügyi intézmény rendelőibe is.

De nem csak a galambok használják az épületeket, hétfői ottjártunkkor az egyik tetőtéri lakásból is hangok szűrődtek ki, és az sem kizárt, hogy gyermekes család él a házban, látva a folyosóra kitett gyermekjátékokat. Mindez pedig azért is döbbenetes, mert a lépcsőházak aljában annak nyomait is láthattuk, hogy emberek végezték itt nagydolgukat.

Hasonló nyomok a közeli bokrokban is fellelhetőek voltak, éppen a rendelőintézet ablakai alatt.

A Baranya Megyei Kormányhivatal közölte, hogy a konkrét problémákról egyelőre nem érkezett lakossági bejelentés a kormányhivatalhoz. Ha ehhez hasonló ügyekben észrevétel, panasz érkezik hozzájuk, a népegészségügyi szakemberek – indokolt esetben a társhatóságok bevonásával – helyszíni szemlét tartanak, és ennek tapasztatai alapján megteszik a szükséges járványügyi intézkedéseket. Ezek célja az egészségügyi kártevők megjelenésének, elterjedésének megakadályozása, az esetlegesen kialakuló fertőző betegségek, járványok megelőzése. Hozzátették, a kormányhivatal a jogszabályi előírásoknak megfelelően felveszi a kapcsolatot az ingatlan tulajdonosával, az esetet megvizsgálja és megteszi a szükséges hatósági intézkedéseket.

Az önkormányzat nem válaszolt a megkeresésünkre

A szocialista-DK-s városvezetés az elmúlt hónapokban hajtotta végre a nyilvánosság előzetes tájékoztatása nélkül a tömb kiürítését, az ott lakókat a város több pontjára telepítették át. De ez sem volt zökkenőmentes, hiszen például az egyik helyszínen, a kertvárosi Nagy Ferenc téri házakban nem várt problémákkal kellett szembesülniük az érkezőknek.

Az önkormányzat egyébként hónapokkal ezelőtt arról beszélt, hogy majd emelt szintű nyugdíjas-apartmanházat hoznak létre a házban, de hogy honnan teremtik elő az ehhez szükséges milliárdos forrást, arra nem volt válaszuk a baloldali politikusoknak.