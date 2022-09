Igazi fotogén alkat, szokták mondani a kamerába bármilyen helyzetben fesztelenül mosolyogni tudókra. A Mediaworks kiadó idei gyermekmosoly-pályázatának baranyai győztesei biztosan e szerencsés körbe tartoznak. Ahogyan a hétéves Kovács Édua odaszorította az arcát közben át is ölelt öccsééhez, a háromesztendős Árminéhoz, attól az őket figyelő szülők és munkatársaink szája is önkéntelen mosolyra húzódott. Nem is volt kérdés, miért ők lettek a két korosztály győztesei.

Az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy a végső győzelemhez, illetve helyezésekhez a szülőknek nemcsak a fényképezőgéppel kellett a legvidámabb pillanatot elkapniuk, de amint az egyik anyuka nem is titkolta, a szavazáshoz a rokoni és baráti kör mozgósítása sem maradhatott el. De miért is titkolta volna, hiszen éppen ez töretlenül vonzó játékos versenyünk lényege; mármint, hogy a gyerekek mosolygós pillanatai a Bama.hu minél több olvasójának szerezzenek jókedvet-örömet. A két kategória győztesei. 0–3 évesek. 1. Kovács Ármin Richárd (3 éves), Almáskeresztúr, 2. Kollár Szófia (2), Udvar, 3. Radics Adél (11,5 hónapos), Nagycsány. 4–7 évesek. 1. Kovács Édua Lora (7), Almáskeresztúr, 2. Nagy József (4), Sellye, 3. Müller Noel (6), Bicsérd.