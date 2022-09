Őri László, a Baranya megyei Önkormányzat elnöke elmondta, a most kezdődő beruházások a Zselicben jól illeszkednek a megye turizmusfejlesztési stratégiájába, mely a 2030-ig elérendő célokat hivatott kijelölni. A megye turizmusának fejlődése közös érdek, így a következő időszak nem csak az állami, önkormányzati, közösségi projektekről és azok céljairól fog szólni, fontosnak tartjuk, hogy a magánszereplők és magánszféra elképzelései is helyet kapjanak a fejlesztési elképzelésekben, mondta a megyei elnök. Őri László kiemelte, a most megvalósuló beruházások tovább színesítik a megye turisztikai kínálatát.

Forrás: ibafa.kornyeke.hu