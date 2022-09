Az autókülönlegességek szerelmesei, tulajdonosai már péntek délután találkoztak, a hétvégén közös programokkal, díszvacsorával ünnepeltek. Vasárnap délelőtt pedig a Széchenyi téren mutatták be autóikat. A program kezdetén dr. Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke köszöntötte a szép számban a térre gyűlt látogatókat. A borongós időjárás ellenére is sokan voltak kíváncsiak a különböző, régi autókülönlegességekre, felnőttek és kisgyermekes családok is körbejárták a térre érkező autókat.